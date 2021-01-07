Украинские журналисты оценили слова Зеленского о событиях в Вашингтоне

Украинское издание «Страна.ua» 7 января раскритиковало заявление президента страны Владимира Зеленского по ситуации с беспорядками в Вашингтоне.

Ранее в этот же день глава государства назвал штурм Капитолия «беспрецедентным насилием» и подчеркнул, что Киев «решительно осуждает» подобные методы диалога с властью.

«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — «это другое», — пишет издание в своем канале в Telegram.

Ранее в четверг американский конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

При этом заседание было прервано из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих. Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он подчеркнул, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

При этом политолог Дмитрий Абзалов заявил, что выборы президента в США не были прозрачными и именно поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт подчеркнул, что нарушения произошли и во время самого голосования, в том числе по почте.