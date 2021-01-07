Горбачев рассказал о влиянии беспорядков в США на судьбу государства

Беспорядки в Вашингтоне поставили под сомнение дальнейшую судьбу США как государства. Такое мнение в четверг, 7 января, высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В беседе с «Интерфаксом» он заявил, что штурм Капитолия был спланирован заранее и организаторы известны.

«Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано. Люди нового поколения поймут, что гонка вооружений — это смерть, и будут готовы сделать соответствующие выводы о ее прекращении. Она будет прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет — я в этом уверен», — подчеркнул экс-президент.

Он также выразил надежду на то, что приходящие к власти представители нового поколения в политике найдут компромисс по вопросам разоружения.

«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», — добавил Горбачев.

В свою очередь, председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев, говоря о беспорядках в Вашингтоне, отметил, что демократия в США «захромала на обе ноги», о чем свидетельствует раскол внутри страны.

Схожее мнение выразил и сенатор Алексей Пушков. По его словам, события в столице США стали сокрушительным ударом по державе, претендующей на мировое лидерство. По его мнению, процесс был запущен не республиканцами, а участниками погромов и протестов минувшего лета во главе с BLM и левыми радикалами. Теперь же Штаты столкнулись с концом гражданского мира, выражающимся в небывалом по охвату расколе общества.

Также в четверг конгресс на фоне прошедших в столице США беспорядков утвердил избрание Байдена президентом страны. При этом заседание прервалось из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.