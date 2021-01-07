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Родители пожаловались на взрывающиеся фонарики в детских подарках

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Жительница Мурманска Ольга Дирингер пожаловалась на своей странице в соцсети «ВКонтакте» на «взрывающиеся фонарики» в новогодних подарках для детей.

Она отметила, что ее сыну вручили подарок от губернатора за хорошую учебу. В наборе были сладости, глобус, шарик, подушка и кемпинговый фонарь с диско-шаром. По словам матери, дети поиграли с фонариком, а потом у устройства, работающего на аккумуляторе, кончился заряд. После этого дети поставили игрушку на зарядку и пошли спать.

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«Сегодня ночью что-то бабахнуло, и хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, а там все в мелких пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате», — написала Дирингер.

По ее словам, силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, а из бетонной стены пришлось выковыривать мелкие кусочки устройства.

Она подчеркнула, что в подарке не было инструкций, и призвала всех родителей быть осторожными.

Сотрудница пресс-службы правительства Мурманской области Александра Козлова заявила телеканалу РЕН ТВ, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что фонарики взрывались в руках, не соответствуют действительности.

По ее словам, под Новый год талантливым детям, которые проявили себя в спорте, учебе и других видах деятельности, вручили 3900 подарков.

«На данный момент у нас из 3900 подарков два таких неприятных случая», — сказала Козлова.

Сотрудница мурманского правительства отметила, что в обоих случаях фонарики оставляли на зарядку на всю ночь.

Она подчеркнула, что электроника в подарке имеет полную сертификацию.

«Подрядчик, с которым всё это закуплено, выбран по 44-му ФЗ по результатам торгов. В одном случае фонарик мы забрали, отдали его на экспертизу. Экспертиза будет проведена 11-го числа. В любом случае предлагаем замену», — сказала Козлова.

По данным РЕН ТВ, похожая ситуация произошла и в московском аэропорту Шереметьево, где детям сотрудников воздушной гавани достались наборы с аналогичными фонариками.

В конце декабря в городе Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре власти города закупили около 300 новогодних наборов для одаренных детей с конфетами с истекшим сроком годности. Выяснилось, что сладости изготовила в одной из деревень Тюменского района компания «Сибпродактс».

Прокуратура региона организовала проверку аукциона, который выиграла эта компания. Бизнесмены извинились перед югорцами за испорченные праздники и заменили некачественные подарки.

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