ФАО о мировых ценах на продовольствие

Цены на продовольствие побили трехлетний рекорд. Проанализированы данные за 2020 год.

Мониторингом занимались специалисты ООН, передает телеканал «Известия». Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с показателями 2019 года. Цены на растительное масло в декабре 2020-го выросли на 4,7%.

По мнению экспертов, пандемия не влияет на стоимость. Специалисты уверяют: в мире растет спрос на продукты питания.

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