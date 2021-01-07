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Умер чемпион Олимпиады-1980 в толкании ядра Киселев

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Чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в Москве в толкании ядра Владимир Киселев умер на Украине в возрасте 64 лет. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель мэра города Кременчуг Руслан Проценко в четверг, 7 января.

«Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева. Царство небесное. Вечная память легенде», — отметил он.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

Киселев родился 1 января 1957 года в Кемеровской области. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР. На Олимпиаде-1980 в Москве завоевал золотую медаль в толкании ядра. В 1984 году на международных соревнованиях «Дружба-84» завоевал бронзовую медаль. Тренировался в спортивном обществе «Авангард» в Краматорске в Донецкой области.

По данным издания «Апостроф», в 1996 году Киселеву было присвоено звание почетного гражданина Кременчуга.

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