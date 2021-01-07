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Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа после беспорядков в США

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Несмотря на беспорядки в Вашингтоне, до импичмента действующего президента США Дональда Трампа дело не дойдет. Об этом в четверг, 7 января, заявил «РИА Новости» последний председатель Верховного совета Российской Федерации профессор Руслан Хасбулатов.

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Он объяснил это тем, что до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

«Он (Трамп. ― Ред.) испугался ответственности и решил как-то отмежеваться. Во всяком случае он призвал всех, и все эти беспорядки на его совести. Обычно принято (после выборов) ― ну, победил и победил, поздравляю и ухожу. А этот вцепился в свое кресло», ― сказал Хасбулатов агентству.

Кроме того, эксперт добавил, что 45-й президент Соединенных Штатов торопится «учинить неприятности» будущему главе государства. По словам Хасбулатова, действующий американский лидер думает о личных интересах.

Как сообщает телеканал NBC News, около ста законодателей конгресса Соединенных Штатов, которые относятся к Демократической партии, призывают к отстранению Трампа от должности. Также, согласно данным СМИ, рассматривается вариант применения 25-й поправки и другие способы.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Джо Байдена. Однако заседание прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

В итоге конгресс утвердил избрание Байдена президентом страны. Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

При этом директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил уверенность, что события в Вашингтоне подорвут авторитет США в мире и приведут к изменению избирательной системы страны.

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