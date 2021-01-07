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Шойгу рассказал о подготовке визита Путина в Сирию

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Поездка в Сирию в январе 2020 года состоялась по инициативе самого президента России Владимира Путина, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», который вышел в эфире телеканала «Россия 1».

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«Решение было принято самим президентом, естественно, по докладам разных служб, и в первую очередь Генерального штаба ВС РФ», — сказал глава ведомства.

Тогда операция в Сирии находилась на этапе перехода к восстановлению мирной жизни. Для его успешного осуществления требовалось подвести итоги работы силовиков и поставить новые задачи, отметил Шойгу.

«Для этого нужно было сделать это, во-первых, достаточно зримо и понятно. И для населения Сирии, и для руководства Сирии, и, естественно, для всего окружающего мира, потому что не всем было понятно, а где же мы находимся все-таки», — указал министр.

По его мнению, если бы фильм раскрывал все детали подготовки визита Путина в Дамаск, он был бы «похлеще любого голливудского триллера».

«Была проведена такая полная, тотальная, глубокая оценка всех угроз. Надо было сделать очень и очень многое и при этом не возбудить интерес у всех: а что они тут делают? Чем они тут занимаются?» — добавил Шойгу.

Сам Путин рассказал, что, принимая решения по сирийскому направлению, он руководствуется интересами России в первую очередь. Кроме того, он отметил, что прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договоренность о неразглашении деталей поездки.

В начале ноября 2020 года Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован благодаря совместной работе России, Ирана и Турции. Как отметил президент, в настоящее время на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций.

Также российский лидер заверил, что Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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