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Пушков заявил о пользе штурма Капитолия для демократов

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Штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа помог Демократической партии, поскольку побудил республиканцев в сенате отказаться от опротестования итогов выборов. Об этом в четверг, 7 января, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«После того как вице-президент [Майк] Пенс отказался поддержать замысел Трампа, сорвать утверждение голосов выборщиков не удалось бы в любом случае <…> Захват Капитолия даже помог демократам, поскольку перепугал ряд решительно настроенных республиканцев в конгрессе и побудил их отказаться опротестовать итоги голосования за выборщиков в ключевых штатах», ― написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков добавил, что прошедшие накануне события обозначили качественный сдвиг. По словам сенатора, они «окрасят» политику США и состояние общества на годы вперед, а одним из вероятных последствий, по мнению Пушкова, станет усиление репрессивного характера американского государства.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час. Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в столице после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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