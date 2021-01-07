Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $38 тыс.

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в $38 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap в четверг, 7 января.

По состоянию на 15:06 мск, биткоин подорожал на 9,95%, до $38104.

Стоимость биткоина показала резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%, в пике достигая отметки $19040.

3 января стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.

На следующий день, 4 января, цена биткоина упала более чем на 15% — до $28089.

По состоянию на 2:55 мск, 7 января цена криптовалюты выросла на 7,48% и установилась на отметке $37002.