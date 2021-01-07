Президент Германии счел беспорядки в США результатом лжи на высшем уровне

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил события в Вашингтоне ложью чиновников высокого уровня. Об этом в четверг, 7 января, пишет Der Spiegel.

«Сцены, которые мы наблюдали, — результат лжи и еще большей лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и подстрекания толпы, в том числе на самом высоком уровне», — сказал глава государства.

Он назвал беспорядки в Штатах «бурей в сердце демократии» и отметил, что этот момент может стать поворотным для США.

«Я уверен, что американская демократия сильнее этой ненависти», — добавил Штайнмайер.

Ранее в четверг конгресс на фоне прошедших в столице США беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что беспорядки в США на фоне президентских выборов бросают тень на весь процесс демократической передачи власти.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал события в Вашингтоне «беспрецедентным насилием».

Накануне конгресс Соединенных Штатов должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом избрали Байдена. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны звуки выстрелов, одна женщина скончалась от ранения. В здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели всех протестующих.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.

По последним данным, во время беспорядков задержали свыше 50 участников протестов. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.