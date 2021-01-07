Президент Германии счел беспорядки в США результатом лжи на высшем уровне
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил события в Вашингтоне ложью чиновников высокого уровня. Об этом в четверг, 7 января, пишет Der Spiegel.
«Сцены, которые мы наблюдали, — результат лжи и еще большей лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и подстрекания толпы, в том числе на самом высоком уровне», — сказал глава государства.
Он назвал беспорядки в Штатах «бурей в сердце демократии» и отметил, что этот момент может стать поворотным для США.
«Я уверен, что американская демократия сильнее этой ненависти», — добавил Штайнмайер.
Ранее в четверг конгресс на фоне прошедших в столице США беспорядков утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что беспорядки в США на фоне президентских выборов бросают тень на весь процесс демократической передачи власти.
В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал события в Вашингтоне «беспрецедентным насилием».
Накануне конгресс Соединенных Штатов должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом избрали Байдена. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны звуки выстрелов, одна женщина скончалась от ранения. В здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели всех протестующих.
Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.
По последним данным, во время беспорядков задержали свыше 50 участников протестов. В результате погибли четыре человека.
В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.