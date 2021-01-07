Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $38 тыс.
Общество
В МВД заявили об отсутствии нарушений во время празднования Рождества
Происшествия
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Камчатке
Мир
Нур-султан назвал дружбу с Москвой надежной базой для взаимодействия
Мир
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы
Мир
Путин и Асад договорились не разглашать детали прошлогоднего визита в Сирию
Мир
Трамп пообещал мирную передачу власти
Общество
В Москве еще 7410 человек вылечились от COVID-19
Общество
Москвичам пообещали русскую зиму на Рождество

Патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Превращение храма Святой Софии в Стамбуле в Турции в мечеть стало «наказанием Божьим» Константинопольскому патриарху Варфоломею за признание украинского раскола. Об этом сообщил в четверг, 7 января, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью
Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства

«Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую — она стала мечетью», — объяснил патриарх в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что сложно себе представить «более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления».

«Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию <…> Нужно молиться друг за друга, по крайней мере в личных молитвах, если это сейчас затруднительно в богослужении, поскольку мы не поминаем Константинопольского патриарха в диптихах», — добавил патриарх Кирилл.

По его словам, нужно делать всё, чтобы кризис в православии как можно быстрее прошел. Патриарх призвал всех молиться друг за друга.

Глава РПЦ считает, что ситуация на Украине произошла из-за давления извне. Патриарх Варфоломей не выдержал этого давления, «могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав», и не дал отпор. Патриарх Кирилл подытожил, что конфликт был направлен на то, чтобы «оторвать православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье, на Ближнем Востоке».

Ранее, 10 июля 2020 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в мечеть. Соглашение о музейном статусе храма от 1934 года было аннулировано.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь, в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020