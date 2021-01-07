Патриарх Кирилл назвал превращение собора Софии в мечеть наказанием Божьим

Превращение храма Святой Софии в Стамбуле в Турции в мечеть стало «наказанием Божьим» Константинопольскому патриарху Варфоломею за признание украинского раскола. Об этом сообщил в четверг, 7 января, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую — она стала мечетью», — объяснил патриарх в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что сложно себе представить «более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления».

«Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию <…> Нужно молиться друг за друга, по крайней мере в личных молитвах, если это сейчас затруднительно в богослужении, поскольку мы не поминаем Константинопольского патриарха в диптихах», — добавил патриарх Кирилл.

По его словам, нужно делать всё, чтобы кризис в православии как можно быстрее прошел. Патриарх призвал всех молиться друг за друга.

Глава РПЦ считает, что ситуация на Украине произошла из-за давления извне. Патриарх Варфоломей не выдержал этого давления, «могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав», и не дал отпор. Патриарх Кирилл подытожил, что конфликт был направлен на то, чтобы «оторвать православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье, на Ближнем Востоке».

Ранее, 10 июля 2020 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в мечеть. Соглашение о музейном статусе храма от 1934 года было аннулировано.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь, в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции.