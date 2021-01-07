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На Украине начали проверку информации о контрабандной вакцине от COVID-19

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Служба безопасности и полиция Украины начали проверку данных о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19. Об этом в четверг, 7 января, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко.

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«Если кто-то хочет за свои деньги, на свой страх и риск, уколоть себя какой-то вакциной ― это его право, но продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это является нарушением. Поэтому сейчас совместная группа СБУ и полиции по своим каналам будет отрабатывать информацию [о контрабанде]», ― сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Также Геращенко напомнил, что если кто-то захочет привезти в страну какой-либо медпрепарат, то должен заплатить налоги за его ввоз на территорию Украины, добавив, что частное лицо может привезти с собой до пяти упаковок лекарства для собственных нужд.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну. Он рассказал, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге для портала «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от этого вируса. По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день Шмыгаль написал в своем канале в Telegram, что поручил минздраву и МВД страны проверить информацию о возможной подпольной вакцинации. Он подчеркнул, что собирается привиться за свой счет, когда в украинских медучреждениях появится официально зарегистрированная вакцина.

31 декабря украинцы разместили на сайте президента петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от COVID-19 и возможностью ею воспользоваться. Зеленский отмечал ранее в декабре, что Киев не намерен обращаться к РФ за вакциной.

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