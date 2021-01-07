Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке. Трагедия произошла на Вилючинском водопаде, который расположен на северо-западном склоне одноименного вулкана. Из-под завала извлекли троих пострадавших. Среди пострадавших есть подросток 12 лет. У подростка травмы позвоночника, грудной клетки и головы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Аварийно-спасательная операция в районе водопада завершена. Другие туристические группы покинули место ЧП в полном составе. В работе задействовали 40 человек и десять единиц техники, включая два вертолета, сообщает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.