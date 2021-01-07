Раскрыта новая схема мошенничества по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, чтобы те самостоятельно связывались с ними. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в четверг, 7 января.

Для этого аферисты звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную жертву позвонить им.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — сказал он.

По словам эксперта, есть системы, например, Kaspersky Who Calls, анализирующая звонки. Она вычисляет, когда их совершили, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя. После каждого звонка система предлагает пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о спаме.

По статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.

Злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. В основном они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

Голованов отметил, что такие системы изначально анализировали только входящие звонки, но не исходящие, «потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

В результате злоумышленники воспользовались этой возможностью, и теперь «звонят и бросают трубку». Если человек перезванивает сам, аферисты начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников.

Чаще всего, по словам эксперта, злоумышленники звонят через пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Подмена номера позволяет скрыть местоположение, настоящий телефонный номер звонящего.

Также злоумышленники могут использовать обычные SIM-карты, но в этом случае сотовые операторы могут оперативно заблокировать их.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно, если вам звонят с незнакомого номера якобы из службы безопасности банка или просто из банка, или из службы мониторинга, сказать «Спасибо, неинтересно» и завершить звонок.

В конце декабря «Тинькофф» запустил для клиентов экосистемы сервис «КтоЗвонит» — бесплатный определитель телефонных номеров, который помогает защищать пользователей от злоумышленников и спам-звонков. Номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки.

Если номер отнесен к категории мошеннических, сервис выводит на экран предупреждение и передает информацию о звонке в службу безопасности «Тинькофф».