Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД

Две машины столкнулись на внутренней стороне 65-го км МКАД в районе Мякининского проезда, одна из машин перевернулась. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале в четверг, 7 января.

Движение на данном участке автодороги затруднено. Выясняются детали произошедшего.

Накануне в районе 86-го км внутренней стороны МКАД в стоявшую на обочине «Газель» врезалась Kia. В результате пострадали два человека. Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы магистрали.

В ночь на 6 января на Мичуринском проспекте в столице 29-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бордюр. Затем автомобиль пронесло через четыре полосы дороги, и на противоположной стороне он влетел в мачту городского освещения. От удара водитель выпал из машины.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камеры наблюдения, запечатлевшей смертельное ДТП.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть водителя.