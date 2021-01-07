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Путин рассказал об уважении мусульман в Сирии к христианским святыням

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Президент России Владимир Путин поблагодарил приверженцев ислама за сохранение христианских святынь в Сирии. Об этом российский лидер рассказал в интервью для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», который 7 января вышел в эфир телеканала «Россия 1».

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«Потому что там хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причем бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что близость двух мировых религий и общечеловеческие гуманитарные и морально-нравственные ценности, на которых они основываются, не могут не вызывать интереса и уважения.

«Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь», — добавил Путин.

Ранее в этот же день в ходе поздравления православных россиян с Рождеством глава государства обратил внимание на то, что христианские конфессии, в свою очередь, «искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога».

В рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца. Храм расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень, в восьми километрах от Великого Новгорода. Путин подарил церкви икону «Господь Вседержитель».

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