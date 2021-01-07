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Опубликованы кадры с места обрушения льда на Камчатке

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Опубликованы первые кадры с места спасательной операции на камчатском Вилючинском водопаде, где произошло обрушение льда. Видеозапись 7 января представил телеканал РЕН ТВ.

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Под обвал попали четыре человека. Один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили на вертолете «Витязь-Аэро» в Камчатскую краевую больницу.

Отмечается, что туристические группы в полном составе покинули место происшествия. Однако под завалом могут находиться незарегистрированные туристы, которые совершали одиночный поход.

На месте происшествия работают специалисты поисково-спасательного отряда краевого государственного казенного учреждения «ЦОД», а также медики территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Сотрудники МЧС начали аварийно-спасательную операцию.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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