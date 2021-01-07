Дмитрий Сотников выиграл четвертый этап ралли «Дакар», сообщает телеканал «Известия». Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» прошел спецучасток быстрее всех. Россияне преодолели 377 км за 2 ч. 58 мин. 47 сек. Второе время показал еще один представитель «КАМАЗ». Андрей Каргинов уступил лидеру всего 10 сек. Третью позицию занял белорусский пилот Алексей Вишневский на «МАЗе». В десятку вошли еще два экипажа российской команды: Антон Шибалов стал пятым, Айрат Мардеев — шестым. Дмитрий Сотников по-прежнему возглавляет общий зачет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.