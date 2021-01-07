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Появилось видео прорыва протестующих к зданию конгресса США

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В интернете появилось видео, на котором видно, как протестующие в Вашингтоне прорываются в здание конгресса США, пока конгрессмены утверждают итоги выборов президента страны. Об этом сообщил в четверг, 7 января, телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что видео появилось в Telegram. На кадрах видно, как толпа, выкрикивая «США!», повалила ограждение и вступила в противоборство с охраной.

Нескольким участникам протеста удалось прорваться в здание.

В этот же день глава полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил о задержании более 50 протестующих во время беспорядков в Вашингтоне. По его словам, большинство участников протеста задержаны за нарушение комендантского часа, который действовал с 18:00 по местному времени. Однако некоторых задержали за незаконное владение оружием.

Комендантский час был введен в округе Колумбия после того, как сторонники действующего президента Дональда Трампа прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Из здания были эвакуированы все конгрессмены.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Четыре человека погибли в результате протестов.

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