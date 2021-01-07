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В Москве еще 7410 человек вылечились от COVID-19

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Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 7410 пациентов, сообщает в четверг, 7 января, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 673 692.

При этом за сутки выявлен 4871 новый случай заражения, 76 пациентов скончались.

В оперштабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ гражданам необходимо оставаться дома и вызвать врача. Москвичей попросили не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

29 декабря мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По его словам, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Как отметил Собянин 1 января, более 100 тыс. жителей города уже записались на вакцинацию и около 50 тыс. сделали прививку.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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