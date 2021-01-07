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Спасатели эвакуировали на вертолете группу туристов в Красноярском крае

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Спасатели эвакуировали на вертолете группу туристов из природного парка «Ергаки» в Красноярском крае после смерти одного из них. Об этом сообщили в четверг, 7 января, в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Хакасия.

«На единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке «Ергаки», в районе перевала «Прогресс», терпит бедствие группа туристов из Екатеринбурга. По предварительным данным, у одной участницы группы, женщины 1969 года рождения, произошла остановка сердца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа туристов приехала из Екатеринбурга, чтобы совершить лыжное путешествие по природному парку. Однако при прохождении маршрута одной из участниц похода стало плохо.

«Во время прохождения лыжного маршрута через перевал «Прогресс» одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце», — процитировали старшего группы туристов в пресс-службе.

МЧС направило из Абакана вертолет Ми-8, чтобы эвакуировать группу туристов и тело погибшей.

В этот же день, 7 января, камчатские спасатели начали аварийно-спасательную операцию на Вилючинском водопаде, где произошло обрушение льда. Один человек погиб и трое пострадали. Под завалом могут находиться незарегистрированные туристы, которые совершали одиночный поход.

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