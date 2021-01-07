В главном храме Росгвардии прошла первая рождественская служба

Рождественская литургия впервые состоялась в главном храме Росгвардии. Службу провел протоиерей Максим Беликов.

На литургии собрались служащие дивизии имени Дзержинского Росгвардии с членами своих семей, сообщает телеканал «Известия». Князь-Владимирский храм расположен в подмосковной Балашихе. В церкви еще не закончились строительные работы. Храм откроется для всех прихожан в июле 2021 года.

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