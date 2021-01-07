В Москве и Санкт-Петербурге прошли рождественские службы

В храме Христа Спасителя прошла рождественская служба — ее провел патриарх Кирилл. Число прихожан в этом году ограничили из-за коронавируса. В эту ночь в храм пускали только по пригласительным билетам.

Всего богослужения состоялись в более чем 400 столичных церквях. Везде соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Внутри храмов действует обязательный масочный режим, верующие по мере возможности соблюдают дистанцию, сообщает телеканал «Известия». За безопасностью в Рождество следят около 800 пожарных. Также Рождество встретили в Казанском соборе Петербурга. Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В храме собрались сотни верующих.

На входе всех попросили воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Праздничные службы провели 180 храмов Петербурга и области.

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