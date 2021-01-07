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Москвичам пообещали русскую зиму на Рождество

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На Рождество в Москву придет настоящая русская зима со снегом и небольшими морозами, рассказал в четверг, 7 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура наконец тоже вернется в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, –4…–6 в городе, в Подмосковье — от –3 до –8», — цитирует его «РИА Новости».

Синоптик указал, что ожидается юго-восточный ветер, 3–8 м/с, а атмосферное давление к вечеру составит 747 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что сугробы 7 января увеличатся до 21–22 см.

«При умеренном, но уже «щипучем» морозе выпадет около 2–3 мм осадков, а это значит, что сугробы вырастут до 20–22 см, а это норма первой декады января», — объяснил он.

Снежный покров в столице будет сохраняться все три последних дня новогодних каникул, сказал синоптик.

«Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная», — посоветовал Тишковец.

По его словам, температурные условия также благоволят прогулкам на лыжах.

«В пятницу, субботу и воскресенье ночью ожидается –5...–10, днем завтра с –1 до –6, потом – 3...–8, а в воскресенье ночью уже –7...–12, а днем –5...–10», — добавил специалист.

О том, что на Рождество жителей столичного и других регионов центра европейской части России ожидает облачная погода с небольшим морозом, 5 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также прогнозировал увеличение снежного покрова.

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