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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством, указав на его особую роль в период пандемии коронавируса. Об этом он написал в четверг, 7 января, на своей странице «ВКонтакте».

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«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот праздник несет людям радость и надежду, которые так необходимы всем нам в этот сложный период времени. Коронавирус внес в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании», — отметил мэр.

По мнению Собянина, «удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии», сохранится в столице до конца года вместе с желанием жителей творить добро.

«Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты», — добавил он.

Ранее в этот же день россиян с Рождеством поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что главное чувство, которое испытывают верующие в этот праздник, — надежда на чудо. По словам президента, Рождество дарит миллионам людей радость и обращает их к непреходящим духовным ценностям.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

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