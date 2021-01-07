Меры безопасности в центре Нью-Йорка усилили из-за беспорядков в Вашингтоне

В Нью-Йорке были усилены меры безопасности в районе здания Trump Tower, где прошла немногочисленная акция протеста против действующего президента США Дональда Трампа, передает в четверг, 7 января, Fox News.

Возле здания на Пятой авеню в центре Манхэттена собрались около 50 человек, выступающих против беспорядков в Вашингтоне. Полиция оцепила здание еще до начала протестных действий. Митингующие вели трансляцию в социальных сетях, акция завершилась без происшествий.

В Чикаго у здания Trump Tower также шли протесты, собравшиеся требовали принятия результатов прошедших 3 ноября президентских выборов и наступления мира в стране. На плакатах демонстрантов были такие лозунги, как «Трамп проиграл!», «Фашисты, убирайтесь!». Полиция сохраняла свое присутствие в указанном районе, и протест прошел мирно.

Накануне 6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибли четыре человека, среди которых ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

В этой связи мэрия Вашингтона ввела в городе комендантский час до утра 7 января, а Пентагон разрешил задействовать в урегулировании беспорядков нацгвардию.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.