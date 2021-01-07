Более 50 человек задержаны во время протестов в Вашингтоне

Полиция округа Колумбия задержала 52 человека во время беспорядков в Вашингтоне за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил в четверг, 7 января, глава полиции Роберт Конти.

«По состоянию на 21.30 (по местному времени — Ред.) мы произвели 52 задержания», — привело его слова «РИА Новости».

Как объяснил Конти, большинство участников протеста задержаны за нарушение комендантского часа, который действовал с 18.00 по местному времени. Однако некоторых задержали за незаконное владение оружием.

Ранее полиция задержала 30 человек за нарушение комендантского часа, введенного из-за беспорядков в городе.

Комендантский час был введен в округе Колумбия после того, как сторонники действующего президента Дональда Трампа прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Из здания были эвакуированы все конгрессмены.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Четыре человека погибли в результате протестов.

В этот же день, 7 января, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации до дня инаугурации президента США.