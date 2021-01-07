В Конгрессе подали протест на утверждение итогов выборов президента в Пенсильвании

Представители республиканской партии подали на заседании конгресса США протест на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN 7 января.

Против утверждения результатов выборов в Пенсильвании выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Скотт Перри. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули (республиканская партия) его поддержал.

Вице-президент США Майкл Пенс, который является председателем на сессии, принял возражения.

В настоящее время Палата представителей и Сенат удаляются, чтобы раздельно рассмотреть протест в течение двух часов и проголосовать по нему.

Ранее были отозваны возражения на утверждение голосов в Мичигане и Джорджии. Демократ Джо Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата. Конгресс также утвердил результаты голосования в Неваде, Байден получил еще шесть голосов выборщиков.

Ранее сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.

Заседание конгресса США возобновилось в среду вечером после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибли четыре человека, среди которых ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

В этой связи мэрия Вашингтона ввела в городе комендантский час до утра 7 января, а Пентагон разрешил задействовать в урегулировании беспорядков Нацгвардию.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.