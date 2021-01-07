В конгрессе США отозваны возражения по выборам в штатах Мичиган и Джорджия

Возражения на утверждение голосов в штатах Мичиган и Джорджии отозваны. Демократ Джо Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата, сообщает 6 января CNN.

«После сегодняшних событий, кажется, некоторые сенаторы сняли свои возражения», — заявил один из сенаторов Джорджии.

Кроме того, конгрессмены утвердили результаты голосования в Неваде, где за Байдена отдали свои голоса шесть выборщиков. После беспорядков в Вашингтоне там также отказались от возражений.

Ранее сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.

Заседание конгресса США возобновилось в среду вечером после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. Погибли четыре человека, среди которых ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

В этой связи мэрия Вашингтона ввела в городе комендантский час до утра 7 января, а Пентагон разрешил задействовать в урегулировании беспорядков Нацгвардию.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.