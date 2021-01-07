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В Вашингтоне задержали 30 человек за нарушение комендантского часа

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В Вашингтоне за нарушение комендантского часа, введенного из-за беспорядков в городе, были задержаны 30 человек, сообщает Associated Press.

Комендантский час был введен в округе Колумбия после того, как сторонники действующего президента Дональда Трампа прорвали кордон полиции в Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Из здания были эвакуированы все конгрессмены.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. В результате столкновения демонстрантов и правоохранителей погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит, пострадал мужчина, еще несколько офицеров получили ранения. Полиция задержала минимум 13 участников протестов и конфисковала у манифестантов по меньшей мере пять единиц оружия.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.

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