Конгрессмены возобновили работу в Капитолии

Конгресс США возобновил работу. Вице-президент Майк Пенс осудил жестокость и погромы. Конгрессмены продолжают сертифицировать итоги выборов президента, сообщает корреспондент МИЦ «Известия» в Вашингтоне Яна Малдер.

Джо Байден подходит к своей инаугурации в атмосфере жестокости и кровопролития, передает телеканал «Известия».

При этом президента США Дональда Трампа может ждать достаточно тяжелая участь. Возможно, в последние его президентского срока исполнять обязанности главы государства будет Пенс.

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