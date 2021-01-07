Сенат отклонил возражение по итогам голосования в Аризоне

Сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона, сообщает NBC News в четверг, 7 января.

По итогам голосования количество только шесть сенаторов поддержали возражение, против были 93. В результате протест был отклонен.

Ранее сообщалось, что нижняя палата конгресса США возобновила дебаты по результатам президентских выборов после штурма Капитолия. Заседание началось со вступительной речи спикера Нэнси Пелоси, в которой она заявила о безуспешности миссии «мятежников», заверив, что все они предстанут перед судом.

Кроме того, конгресс возобновил подсчет голосов коллегии выборщиков. Отмечается, что сенаторы успели утвердить итоги выборов в штатах Алабама и Аляска. Дебаты касались итогов Аризоны, когда сторонники Трампа прорвали кордон полицейских и ворвались в здание Капитолия.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час до утра 7 января.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла женщина, серьезно пострадал мужчина, также получили ранения несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

В свою очередь, действующий президент Дональд Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.