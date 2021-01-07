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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 7 января

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В четверг, 7 января, в Москве ожидаются облачность и небольшой снег с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит –3...–5 градусов, ночью столбики термометров останутся на прежнем уровне.

В Московской области температура днем и ночью будет колебаться в пределах –3...–8 градусов.

Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 8 января.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Крыму установилась рекордно теплая для января погода. Так, в первую неделю года в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, когда столбики термометра показали 14,4 градуса тепла.

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