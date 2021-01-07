Биржи США практически не отреагировали на события в Вашингтоне

Биржи США не показали особой реакции на события в Вашингтоне, передает телеканал «Известия».

Индекс NASDAQ потерял 0,61%. Dow Jones, напротив, вырос на 1,44%. Индекс S&P 500 прибавил 0,57%.

Аналитики считают, что рынок отреагирует рынок отреагирует на произошедшее позднее. Серьезные изменения последуют через несколько часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.