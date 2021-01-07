Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Палата представителей США возобновила дебаты по президентским выборам
Мир
Политолог оценил возможность майдана в США
Мир
При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Армия
Рождественская служба и крестный ход прошли на базе ВКС РФ в Хмеймиме
Мир
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
Экономика
Цена биткоина превысила историческую отметку в $37 тыс.
Мир
Пушков отреагировал на санкции Twitter в отношении Трампа
Мир
США начнут патрулирование вблизи российских берегов в Арктике
Общество
Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом
Сюжет:

Биржи США практически не отреагировали на события в Вашингтоне

0
Выделить главное
вкл
выкл

Биржи США не показали особой реакции на события в Вашингтоне, передает телеканал «Известия».

Индекс NASDAQ потерял 0,61%. Dow Jones, напротив, вырос на 1,44%. Индекс S&P 500 прибавил 0,57%.

Аналитики считают, что рынок отреагирует рынок отреагирует на произошедшее позднее. Серьезные изменения последуют через несколько часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020