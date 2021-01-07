Лидер демократов в сенате назвал Трампа худшим президентом США

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер возложил на действующего американского лидера Дональда Трампа вину за беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия, назвав его худшим президентом страны.

«Этот храм демократии был осквернен. Это будет пятно на нашей стране, которое не так легко смыть. Последнее, ужасное, неизгладимое наследие 45-го президента США, несомненно, самого худшего», — цитирует его CNN.

По словам Шумера, вторжение в здание конгресса США произошло в значительной степени из-за президента Трампа, потому что толпа протестующих была «сотворена» им.

Кроме того, сенатор назвал демонстрантов в Вашингтоне бунтовщиками.

Ранее в этот день экс-президент США Барак Обама на фоне беспорядков в Вашингтоне обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов.

6 января сторонники Трампа начали штурм Капитолия, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым внезапно сорвав заседание.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.