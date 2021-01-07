Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Палата представителей США возобновила дебаты по президентским выборам
Мир
Политолог оценил возможность майдана в США
Мир
Лидер демократов в сенате назвал Трампа худшим президентом США
Армия
Рождественская служба и крестный ход прошли на базе ВКС РФ в Хмеймиме
Мир
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
Экономика
Цена биткоина превысила историческую отметку в $37 тыс.
Мир
Захарова сделала репост записи о потере Штатами статуса «образца демократии»
Общество
Сомнологи назвали способы возвращения к рабочему режиму после праздников
Общество
Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом
Сюжет:

Политолог оценил возможность майдана в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурм здания конгресса США никак не повлияет на процесс признания демократа Джо Байдена президентом страны, заявил 7 января российский политолог Александр Асафов.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

«Ситуация в США неизменна. Пересмотра выборов не будет, поскольку американское общество расколото с 60-х годов прошлого века», — рассказал эксперт телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Асафова, демократы могут задержаться у власти, однако протесты на улицах США продолжатся. При этом никакого серьезного ущерба для американской политической системы ожидать не приходится, подчеркнул политолог.

«Майдана в Америке не будет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день экс-президент США Барак Обама на фоне беспорядков в Вашингтоне обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов.

6 января сторонники Трампа начали штурм Капитолия, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым внезапно сорвав заседание.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.

Изначально сообщалось, что Трамп распорядился задействовать нацгвардию для подавления беспорядков, но позже выяснилось, что приказ отдал вице-президент Майк Пенс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020