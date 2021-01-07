Политолог оценил возможность майдана в США

Штурм здания конгресса США никак не повлияет на процесс признания демократа Джо Байдена президентом страны, заявил 7 января российский политолог Александр Асафов.

«Ситуация в США неизменна. Пересмотра выборов не будет, поскольку американское общество расколото с 60-х годов прошлого века», — рассказал эксперт телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Асафова, демократы могут задержаться у власти, однако протесты на улицах США продолжатся. При этом никакого серьезного ущерба для американской политической системы ожидать не приходится, подчеркнул политолог.

«Майдана в Америке не будет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день экс-президент США Барак Обама на фоне беспорядков в Вашингтоне обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов.

6 января сторонники Трампа начали штурм Капитолия, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым внезапно сорвав заседание.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.

Изначально сообщалось, что Трамп распорядился задействовать нацгвардию для подавления беспорядков, но позже выяснилось, что приказ отдал вице-президент Майк Пенс.