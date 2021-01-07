Национальный комитет республиканцев осудил беспорядки в Вашингтоне

Национальный комитет Республиканской партии США осуждает насилие, произошедшее в Вашингтоне, и считает эти действия атакой на Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении комитета в Twitter.

«Жестокие сцены, свидетелями которых мы стали, являются отражением не актов патриотизма, а атакой на нашу страну и ее основополагающие принципы», — отмечается в тексте.

По мнению лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, демонстранты, которые ворвались в Капитолий, — это потерявшая рассудок толпа.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

В столкновениях погибла одна женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.