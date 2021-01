Глава аппарата Меланьи Трамп подала в отставку на фоне протестов в Вашингтоне

Руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке после протестов в Вашингтоне, сообщает MSNBC в четверг, 7 января.

«Глава администрации первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома подала прошение об отставке в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме», — сказано в сообщении.

Сама Гришэм написала в Twitter, что для нее было честью «служить стране в Белом доме».

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now - you can find me at @OMGrisham ❤️🇺🇸