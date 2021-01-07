Глава аппарата Меланьи Трамп подала в отставку на фоне протестов в Вашингтоне

Руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке после протестов в Вашингтоне, сообщает MSNBC в четверг, 7 января.

«Глава администрации первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома подала прошение об отставке в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме», — сказано в сообщении.

Сама Гришэм написала в Twitter, что для нее было честью «служить стране в Белом доме».

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now - you can find me at @OMGrisham ❤️🇺🇸 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 7, 2021

Ранее в конгрессе США заявили о начале подготовки статьи импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа на фоне штурма его сторонниками здания Капитолия.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.