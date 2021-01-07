Обама обвинил Трампа в разжигании насилия

Экс-президент США Барак Обама на фоне беспорядков в Вашингтоне обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», — написал он 7 января в Twitter.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

По словам экс-президента, к таким последствиям привело то, что республиканцы и сочувствующие им СМИ последние два месяца не говорили своим сторонникам правду о выборах, в том числе что 20 января избранный президент Джо Байден вступит в должность.

Ранее в среду сторонники Трампа начали штурм здания конгресса США, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым внезапно сорвав заседание.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла одна женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

В свою очередь, Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.