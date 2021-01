Обама обвинил Трампа в разжигании насилия

Экс-президент США Барак Обама на фоне беспорядков в Вашингтоне обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», — написал он 7 января в Twitter.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya