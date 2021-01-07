Пресс-секретарь Пенса опроверг сообщения об оставлении политиком Капитолия

Вице-президент США Майк Пенс не покидал здания Капитолия и уже вернулся в сенат. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь политика Девин О'Мэлли.

«Вице-президент был в постоянном контакте с руководством палаты представителей и сената, полицией Капитолия, министерством юстиции и министерством обороны, чтобы обеспечить усилия по охране Капитолия и возобновлению работы конгресса. А теперь мы закончим работу для народа», — написал он в Twitter.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, Пенса и сенаторов эвакуировали из здания конгресса. По словам одного из членов сената конгресса США, непосредственно вместе с Пенсом был вывезен сенатор Чак Грассли.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

В столкновениях погибла одна женщина, пострадали несколько офицеров. По меньшей мере 13 демонстрантов были задержаны, у них изъяли оружие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.