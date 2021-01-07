Стрелявшим в женщину в здании конгресса, предположительно, был полицейский

Стрелявшим в женщину, которая скончалась после штурма здания конгресса США, предположительно, является сотрудник полиции Капитолия, пишет NPR со ссылкой на источник в четверг, 7 января.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в область груди и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась.

«Предположительно, стрелявшим в женщину был высокопоставленный офицер полиции Капитолия. При этом погибшая не была вооружена», — сообщила радиостанция в Twitter.

JUST IN: A law enforcement official familiar with the investigation tells NPR that the alleged shooter of the woman on Capitol Hill was a senior Capitol Police officer — and that the woman, who has since died, was unarmed.https://t.co/8ripzKkRY2 — NPR (@NPR) January 7, 2021

Личность погибшей не разглашается.

Также во время протестов в Вашингтоне мужчина упал с подмостков здания Капитолия, его состояние оценивается как критическое.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.