Стрелявшим в женщину в здании конгресса, предположительно, был полицейский

Стрелявшим в женщину, которая скончалась после штурма здания конгресса США, предположительно, является сотрудник полиции Капитолия, пишет NPR со ссылкой на источник в четверг, 7 января.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в область груди и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась.

«Предположительно, стрелявшим в женщину был высокопоставленный офицер полиции Капитолия. При этом погибшая не была вооружена», — сообщила радиостанция в Twitter.

JUST IN: A law enforcement official familiar with the investigation tells NPR that the alleged shooter of the woman on Capitol Hill was a senior Capitol Police officer — and that the woman, who has since died, was unarmed.https://t.co/8ripzKkRY2