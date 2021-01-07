Сотрудникам конгресса США разрешили вернуться в здание по тоннелям

Сотрудники конгресса США возвращаются в здание по туннелям, сообщил корреспондент NBC News Гарретт Хааке в четверг, 7 января.

«Персоналу разрешили вернуться в Капитолий по туннелям», — написал он в Twitter, разместив фотографию из тоннеля с идущими по нему людьми.

Staff being let back into the Capitol through the tunnels pic.twitter.com/IuAq6PapoH — Garrett Haake (@GarrettHaake) January 7, 2021

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.