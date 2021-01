Сотрудникам конгресса США разрешили вернуться в здание по тоннелям

Сотрудники конгресса США возвращаются в здание по туннелям, сообщил корреспондент NBC News Гарретт Хааке в четверг, 7 января.

«Персоналу разрешили вернуться в Капитолий по туннелям», — написал он в Twitter, разместив фотографию из тоннеля с идущими по нему людьми.

Staff being let back into the Capitol through the tunnels