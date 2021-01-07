Сомнологи назвали способы возвращения к рабочему режиму после праздников

Сомнологи рассказали, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников.

По словам невролога-сомнолога Елены Царевой, для этого нужно установить фиксированное время подъема. Причем желательно сохранить его сразу после празднования Нового года. Восполнить дефицит сна можно, если поспать днем, или накопить сонливость, чтобы вовремя уснуть ночью.

Царева отметила, что на каждый час смещения жизненного биоритма приходится сутки адаптации.

«Симптомы похожи на те, что люди испытают после многочасового перелета — это невозможность уснуть вовремя, дневная усталость, сонливость, снижение работоспособности и продуктивности», — цитирует ее РБК в четверг, 7 января.

Те, кто не высыпается, больше склонны к перееданию вредной пищи вечером, поэтому набор веса после праздников связан не только с «диетой», но и режимом сна.

В то же время кардиолог-сомнолог Руслан Питаев отметил, что выход из привычного ритма сна на непродолжительный период, существенно не сказывается на самочувствии здоровых людей. Однако при наличии гипертонической болезни, заболеваний кишечно-желудочного тракта и неврологический расстройств могут обостриться хронические заболевания.



«Для того чтобы облегчить возвращение к привычному ритму, необходимо заблаговременно до начала рабочего периода, как минимум за 2-3 дня, начать восстанавливать свой суточный ритм, чтобы время отхода ко сну и пробуждение соответствовали рабочему периоду», — отметил он.

Ранее диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников.