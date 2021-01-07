Площадь возгорания на складе Faberlic в Москве составила 500 кв. м

Площадь пожара на складе компании – производителя косметики Faberlic в Москве составила 500 кв. м. Об этом 7 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Никопольской улице на юге Москвы. Сообщается о горении химической продукции.

В данный момент пожарные сбили открытое горение на складе. Информация о пострадавших не поступала, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Накануне в Москве два человека погибли в результате пожара в автосервисе на востоке города. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:56 мск. В 18:05 пожар потушили на площади 120 кв. м.