Рекордно низкая температура зафиксирована в Испании

В Испании, возможно, новый температурный рекорд. Столбик термометра в провинции Льейда опустился до –34,1 °C, сообщает телеканал «Известия».

Данные должен подтвердить Гидрометцентр Испании. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1956 году. 65 лет назад столбик термометра опустился до –32 °C. В стране объявлена тревога из-за снегопадов и холодов.

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