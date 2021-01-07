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Рекордно низкая температура зафиксирована в Испании

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В Испании, возможно, новый температурный рекорд. Столбик термометра в провинции Льейда опустился до –34,1 °C, сообщает телеканал «Известия».

Данные должен подтвердить Гидрометцентр Испании. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1956 году. 65 лет назад столбик термометра опустился до –32 °C. В стране объявлена тревога из-за снегопадов и холодов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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