Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу после штурма Капитолия

В Вашингтоне мужчина упал с подмостков здания Капитолия во время протестов, его состояние оценивается как критическое, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 24-летний мужчина пытался забраться на подмостки перед зданием США, однако сорвался с девятиметровой высоты. Он был доставлен в одну из городских больниц, на данный момент он находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что женщина, которая получила тяжелое огнестрельное ранение при штурме здания конгресса США, скончалась. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента выстрела, в результате которого могла быть ранена женщина.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.