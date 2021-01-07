Вторжение демонстрантов в Капитолий стало первым с 1814 года

Прорыв демонстрантов в здание Капитолия в Вашингтоне является первым вторжением в здание конгресса с 1814 года, сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз в четверг, 7 января.

Во время англо-американской войны 1812–1815 годов британские войска напали на Вашингтон. В результате были сожжены многие правительственные здания, включая Белый дом и здание конгресса.

«Сегодня в Капитолий вторглись впервые с 1814 года, когда британцы атаковали его и подожгли во время войны 1812 года, как утверждает директор по научной работе исторического общества Капитолия. Какой позор», — написала она в Twitter.

The U.S. Capitol was breached today for the first time since 1814, when the British attacked it and set it on fire during the war of 1812, according to the director of scholarship and operations with the U.S. Capitol Historical Society. How shameful. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 6, 2021

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.