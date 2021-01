Вторжение демонстрантов в Капитолий стало первым с 1814 года

Прорыв демонстрантов в здание Капитолия в Вашингтоне является первым вторжением в здание конгресса с 1814 года, сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз в четверг, 7 января.

Во время англо-американской войны 1812–1815 годов британские войска напали на Вашингтон. В результате были сожжены многие правительственные здания, включая Белый дом и здание конгресса.

«Сегодня в Капитолий вторглись впервые с 1814 года, когда британцы атаковали его и подожгли во время войны 1812 года, как утверждает директор по научной работе исторического общества Капитолия. Какой позор», — написала она в Twitter.

The U.S. Capitol was breached today for the first time since 1814, when the British attacked it and set it on fire during the war of 1812, according to the director of scholarship and operations with the U.S. Capitol Historical Society. How shameful.