Госдеп попросил дипломатов США приостановить публикации в соцсетях

Госдепартамент обратился к представителям США за рубежом с просьбой отказаться от публикаций в социальных сетях на фоне беспорядков в Вашингтоне, сообщает 6 января CNN.

Согласно имеющемуся в распоряжении телеканала документа, все запланированные сообщения на официальных аккаунтах Госдепа также будут отложены.

Отмечается, что данная мера обычно принимается только в случае теракта или масштабной природной катастрофы.

Ранее в среду конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, однако заседание было прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию.

В здание Капитолия вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие. В результате столкновений одна женщина скончалась, еще несколько офицеров получили ранения.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также попросил своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне разойтись по домам.