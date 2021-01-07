Гидрометцентр дал прогноз на 2021 год

2021 год навряд ли станет таким же теплым, как 2020-й. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает телеканал «Известия».

Начало зимы оказалось снежным. Температура воздуха в январе остается в пределах нормы. Влияние глобального потепления никто не отменял. Но прогнозы еще могут измениться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.