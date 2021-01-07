Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с рождественским обращением к православным христианам, сообщает телеканал «Известия».

— Дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова. На протяжении веков мы — ученики Спасителя — стараемся руководствоваться его словами. В жизни церкви это означает, что каждый из нас призван преображать окружающий мир. Преображать любовью и добротой, нести свет радости и утешения людям. Для этого ведь и не нужны какие-то особые условия и обстоятельства. В любой ситуации, будь то карантин или же нормальная повседневность, можно найти возможность сделать благое дело: отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, выслушать и посочувствовать страждущему или же победить в себе раздражение и не ответить на резкость и грубость. Мне хочется верить, что в новом году, помня об уроках прошлого, мы с ещё большим трепетом и внимательностью будем относиться друг к другу. Пусть же свет рождественской звезды, тёплый и согревающий свет явления Бога в мир всегда пребывает с нами. С праздником, дорогие мои, с праздником Рождества Христова, — сказал предстоятель.

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